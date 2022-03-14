Ливны, Орловская область, , 09:33 — REGNUM Памятник святителю Николаю Чудотворцу торжественно открыли в Ливнах Орловской области 13 марта, сообщили в пресс-службе правительства региона. Памятник установлен на площади Сергея Булгакова. Автором памятника стал скульптор Олег Молчанов.

Памятник Николаю Чудотворцу Пресс-служба правительства Орловской области

Участие в мероприятии принял губернатор Андрей Клычков. Глава региона, выступая на церемонии, отметил, что на протяжении всей истории России именно вера помогала идти по праведному пути, давала силы преодолевать все испытания.

«Оставаясь главным духовным стержнем и опорой России, православие объединяет наш народ на основе традиционных ценностей. Укрепляет духовно-нравственные основы общества. Делает нас еще более сплоченными и сильными перед лицом новых испытаний. Мы твердо верим, что Россия справится со всеми вызовами, преодолеет санкции и продолжит движение вперед», — сказал Андрей Клычков.

Памятник одному из самых почитаемых христианских святых в современной России выполнен из бронзы, высота памятника составила 5,5 метров, весит он около шести тонн. Николай Чудотворец изображен в виде покровителя города: в левой руке он держит храм как символ города, в правой — держит меч как символ покровительства и духовной защиты города.