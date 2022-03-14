Чита, 14 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 14 марта принял решение о назначении Татьяны Клименко временно исполняющей обязанности министра образования и науки региона. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Правительство Забайкальского края Татьяна Клименко назначена временно исполняющей обязанности министра образования и науки Забайкалья

Александр Осипов отметил, что Татьяна Клименко — профессионал в своей сфере, глубоко погружена в во все направления — дошкольного, начального, основного общего, среднего профессионального, специального и высшего образования.

«Эта отрасль — самая объемная по емкости бюджетного расходования. Кроме того, наша главная задача не только образовывать, но и воспитывать будущее поколение забайкальцев, ответственных за наше будущее и способных отвечать на все вызовы времени», — сказал он.

Татьяна Клименко родилась в 1953 году в селе Бырка Приаргунского района. В 1975 году окончила исторический факультет Читинского государственного педагогического института по специальности «Учитель истории и обществознания».

Ранее, Татьяна Клименко с 2001 по 2006 была председателем комитета общего и профессионального образования, науки и молодежной политики Читинской области, с 2006 по 2008 — заместителем председателя по общему образованию.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края меняется с завидной регулярностью. В мае 2020 года власти известили, что Евгению Егорову не удалось избавиться от приставки исполняющего обязанности министра и что профильное министерство возглавила бывший чиновник администрации Читы Наталья Бянкина.

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Ещё одно кадровое решение в правительстве Забайкалья было принято на прошлой неделе. Согласно распоряжению губернатора региона Александра Осипова, поручено освободить от замещаемой должности министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Дмитрия Ватагина в связи с несоблюдением ограничений и невыполнением обязательств, установленных пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона «О государственной гражданской службе». Исполняющим обязанности министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья назначен Сергей Кривощёков.

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