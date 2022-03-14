Париж, , 09:33 — REGNUM Франция самым решительным образом осуждает обстрел, совершенный в столице Иракского Курдистана, Эрбиле, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Это нападение угрожает стабильности Ирака и региона. Франция подтверждает свою приверженность суверенитету Ирака, а также стабильности Курдистанского автономного района в его составе», — говорится в заявлении МИД Франции.

По данным МИД, такие действия ставят под угрозу усилия, направленные на то, чтобы обеспечить возвращение к СВПД, всеобъемлющему плану действий, соглашению между Ираном и группой государств (Россия, США, КНР, Великобритания, Франция) относительно ядерной программы Ирана.

Десятки ракет были выпущены для обстрела района, где находится генконсульство США в столице Иракского Курдистана в городе Эрбиль.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонный разговор провёл президент Франции Эммануэль Макрон с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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