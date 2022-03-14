Саратов, , 09:36 — REGNUM Информация об очередном нападении собак на женщину с ребёнком в Саратове появилась в социальных сетях. По данному факту организована проверка, сообщает следственное управление СКР по региону.

Бродячие собаки AlexisMartin_mb

Согласно размещенной информации, 13 марта около 20:00 (местное время) на улице 4-ая Силикатная в Саратове на женщину, гуляющую вместе с девятилетней дочерью, напали бездомные собаки. Животные разорвали на женщине куртку. Сообщается, что два года назад в этой же местности на девочку также нападали собаки, в результате чего у ребенка остались шрамы.

ИА REGNUM напоминает, 10 марта из квартиры дома по улице Томской в Саратове был госпитализирован 14-летний ребенок с множественными укушенными ранами обеих голеней. По словам ребенка, бродячая собака укусила его возле собственного дома.

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