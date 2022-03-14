Ростов-на-Дону, 14 марта, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Ростовская область получит средства, которые будут направлены на создание станций для быстрой зарядки электромобилей. Это следует из распоряжения за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электромобиль

Согласно документу, размещённому на официальном интернет-портале правовой информации, Ростовская область получит немногим более 22 млн рублей. Средства направят на возмещение затрат по закупке оборудования.

Всего в Ростовской области предполагается построить восемь станций для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта. Объекты установят на федеральной трассе М-4 «Дон».