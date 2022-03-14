Белгород, 14 марта, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Легковой автомобиль Mitsubishi столкнулся со встречным пассажирским автобусом утром 14 марта возле села Шопино под Белгородом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Https://31.мвд.рф/ ДТП под Белгородом

По предварительным данным, около 08:30 на 3-км Северного подхода к Белгороду 58-летний водитель иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с пассажирским автобусом ЛиАЗ, следовавшем по маршруту №127.

В результате аварии на месте погибла пассажирка Mitsubishi, водитель автомобиля госпитализирован. В салоне автобуса в момент ДТП находилось три человека, никто из них не пострадал.