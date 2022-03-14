Канберра, 14 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Австралии запрет на проведение круизных туров, как ожидается, будет снят через несколько недель, что, наконец, вдохнет новую жизнь в многомиллиардную индустрию, которая два года не приносила прибыли многим бизнесменам из-за пандемии коронавируса. Об этом 14 марта сообщил телеканал Nine News.

(сс) Laura Круизный лайнер

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Как пишут журналисты, на этой неделе федеральное правительство Австралии подтвердит, что действие запрета прекратится 17 апреля. После этого правительства отельных штатов получат полномочия по регламентированию деятельности владельцев круизных лайнеров.

В свою очередь премьер-министр Нового Южного Уэльса, самого населенного штата Австралии, Доминик Перротте уже заявил, что стремится вернуть корабли в гавань Сиднея, поскольку перерыв, вызванный вирусом, стоил экономике Австралии 18 000 рабочих мест и 5 миллиардов долларов упущенной выгоды.

Федеральный министр туризма Дэн Техан заявил, что официальное заявление правительства Австралии, подтверждающее отмену запрета, может быть опубликовано уже на этой неделе.