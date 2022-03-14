Москва, , 09:29 — REGNUM По итогам минувшей недели рубль подешевел к доллару США на 8,81%, до 114,25 руб., против евро — на 1,71%, до 121,03 руб. 11 марта рубль подорожал на 3,58%, к единой валюте — на 3,18%, заявил корреспонденту ИА REGNUMфинансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубли

Из-за регуляторных ограничений ЦБ РФ и правительства, направленных на стабилизацию валютного рынка, торговые объемы снизились в пять раз. В среднем суточный объем по доллару составляет $700 млн, по евро — $300 млн.

В последний торговый день недели торги проходили относительно спокойно. Участники рынка уже спокойно воспринимают новости об антироссийских санкциях.

На инвестиционных счетах брокеры стали начислять проценты на остатки денежных средств. Компенсация за закрытый фондовый рынок, который останется закрытым до 18 марта.

Сегодня, 14 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется по $109 за баррель. Геополитическая ситуация продолжит определять динамику рубля на новой неделе.

Любые позитивные новости о переговорах между Россией и Украиной позитивно отразятся на всех биржах. Соответственно негативный поток новостей вернёт рубль к уровню 125−130 руб.

Поддержкой выступает уровень 112 руб. Этот уровень важен при нормальном объеме. Если цена вернется к нему, то для рубля это будет хорошим знаком. В этом случае можно ожидать умеренного снижения курса доллара до уровня 105 руб.

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