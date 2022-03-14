Санкт-Петербург, 14 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге под влиянием антициклона температура воздуха днем 14 марта поднимется до +8 градусов, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург, весна

Согласно прогнозу на первые три дня очередной рабочей недели марта, в Петербурге в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений, слабый. Температура воздуха днем +3…+5 градуса, местами до +8 градусов.

«Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться», — говорится в сообщении.

Во вторник, 15 марта, также ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью −3…−5 градусов, днем +4…+6 градусов.

В среду, 16, марта, малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, южный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью −5…−7 градусов, днем +2…+4 градуса.