Москва, , 09:30 — REGNUM Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орлан-10» в составе младших сержантов Сергея Марусова и Александра Кузьмина провел скрытную разведку, в результате которой было уничтожено большое число живой силы и военной техники украинских националистов в ходе специальной операции Вооруженных сил РФ по денацификации Украины. Об этом 14 марта сообщили в Минобороны России.

Младший сержант Сергей Марусов

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Уточняется, что во время разведки расчет БПЛА в составе Марусова и Кузьмина зафиксировал перемещение шести диверсионно-разведывательных групп украинских националистов, которые готовили нападение на колонны подвоза горючего и боеприпасов.

«В результате оперативно полученных данных, противник общей численностью 19 человек и средства поражения были уничтожены силами роты специального назначения», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что затем беспилотником «Орлан-10» было засечено развертывание на огневых позициях реактивного взвода противника в составе 3 БМ-21 «Град», один из которых удалось уничтожить, а два других спешно ушли со своих позиций.

Младший сержант Андрей Кузьмин

Также указывается, что Марусов и Кузьмин скрытно сопроводили оставшиеся РСЗО украинских нацистов и обнаружили массовое сосредоточение военной техники противника, после чего по заданному району был нанесен удар баллистической ракетой ОТРК «Искандер», в результате которого было уничтожено 10 единиц техники, включая три «Града», а также 52 украинских националиста.

«Благодаря скрытному и бескомпроматному применению российскими контрактниками беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», а также их тактической выучке без потерь удалось ликвидировать значительное количество военной техники и живой силы противника», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России сообщили о подвиге техника узла связи прапорщика Ивана Козловцева в ходе специальной операции Вооруженных сил РФ по денацификации Украины