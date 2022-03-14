Челябинск, , 09:28 — REGNUM На Челябинском цинковом заводе установлены терминалы по проверке знаний по охране труда. Теперь каждый день, перед тем как приступить к работе, сотрудники тестируют себя на знания в области охраны труда и промышленной безопасности. Нововведение направлено на снижение травматизма, сообщает пресс-служба УГМК.

Тестирование на терминале Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Всего на заводе установлено пять терминалов-экзаменаторов. Три — в цехе «Комплекс электролиза цинка»: в плавильном, гидрометаллургическом и отделении электролиза. Два терминала — в АБК вельц-цеха. Принцип тестирования простой. Для начала система попросит авторизоваться, приложив пропуск к специальному окошку или вбив табельный номер на дисплее терминала. После предложит один вопрос с тремя вариантами ответов. В случае неправильного ответа экран выдаст возможные последствия ошибочных действий человека. Если выбранный вариант верен, система на дисплее покажет, какие опасности работник смог предупредить. При ошибке в тестах люди от выполнения своих обязанностей не отстраняются.

«Терминалы дают возможность сделать обучение непрерывным, буквально встроить его в рабочий процесс, — поясняет Дмитрий Кустов, заместитель технического директора. — Тесты освежают знания. А если знаешь, то и предупредить сможешь».

Система аккумулирует тестовые данные для последующего анализа. В конце месяца ответственные специалисты предоставляют информацию о компетентности каждого сотрудника руководителям подразделений. Для рабочего, допустившего ошибки в ответах трех и более раз в течение месяца, организуется дополнительное обучение.