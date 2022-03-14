Индиан-Уэллс, США, 14 марта, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Германии Анжелике Кербер в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США). Встреча продолжалась 1 час 3 минуты и завершилась со счётом 2:6, 1:6.

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Касаткина ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, три ошибки на подаче и 6 из 8 брейков.

В четвёртом круге турнира Кербер сыграет с польской теннисисткой Игой Свёнтек.

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