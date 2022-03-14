Канберра, 14 марта, 2022, 09:30 — ИА Регнум. 14 марта на телеканале Nine News вышло часовое интервью с лидером Лейбористкой партии Австралии Энтони Альбанизом. В разговоре с журналистом политик поделился подробностями своей личной жизни, политическими планами на будущее, а также выразил критику в адрес поведения премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

Ted86 Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

Помимо политических обвинений в нечестности, направленных в адрес Скотта Моррисона и его команды, Альбаниз также рассказал о том, какое событие в недавнем прошлом подстегнуло его интерес к политике и заставило усерднее работать для претворения в жизнь его политической повестки.

По его словам, поворотным моментом стала автомобильная авария в январе 2021 года, где он чуть не погиб после того, как сидевший за рулем подросток врезался в его Toyota Camry.

«Это было что-то невероятное, что происходило на самом деле … Инцидент заставил меня абсолютно быть уверенным в том, что надо работать на благо страны», — заявил Альбаниз.

Однако, пишут журналисты, это не первая авария в жизни лидера оппозиции. В детстве он считал, что его отец погиб в автокатастрофе. Однако это была ложь, которую намеренно придумала его верующая мать-католичка, которая родила Энтони от отца, не состоя с ним при этом в браке, что в те времена порицалось обществом.