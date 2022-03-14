Ульяновск, 14 марта, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Ульяновской области разрабатывают новые меры поддержки для бизнеса в условиях санкционного давления. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Глава региона Алексей Русских заявил, что с учётом санкций планируется продлить «зарплатную программу», компенсацию расходов за использование отечественной системы быстрых платежей, сроки уплаты местных налогов и мораторий на проверки.

Ряд предложений разработали предприниматели, в их числе — возможность получения социального имущественного вычета за обучение самозанятых, сохранение социальной части пенсии по инвалидности при регистрации ИП, снижение административных барьеров, поддержка самозанятых, упрощение отдельных процедур ведения бизнеса и процедуры оформления отношений самозанятого и предпринимателя.

Кроме того, в области продолжится реализация программ льготного кредитования и реструктуризация займов.

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Напомним, что в Ульяновской области планируется смягчить условия предоставления займов из регионального фонда финансирования промышленности и реанимировать программы реструктуризации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в целях оптимизации бюджетных расходов приостанавливается ряд закупок для государственных нужд.