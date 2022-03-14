Канберра, , 09:32 — REGNUM Первая в Австралии схема оплачиваемых отпусков по болезни для работников с нефиксированной ставкой будет опробована в штате Виктория в рамках двухлетней пилотной программы. Таким образом, второй по численности населения штат Австралии станет первой юрисдикцией, где почасовики смогут требовать от работодателя предоставлять им отпуска. Об этом 14 марта сообщил телеканал Nine News.

Премьер-министр штата Виктория Австралии, Дэниэл Эндрюс Bentleigh electorate

Правительство Виктории уже готово выделить 245,6 миллионов долларов для того, чтобы работники с нефиксированной ставкой смогли взять отпуск, когда они больны или нуждаются в уходе за близкими. До внедрения данной инициативы в случае болезни многим почасовика приходилось выбирать между работой или неоплачиваемым больничным.

«Когда людям не на что опереться, они сталкиваются с выбором: безопасность своих коллег по работе или необходимость прокормить свою семью», — сказал на пресс-конференции премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс.

Отмечается, что внедрению новой схемы отпусков по болезни поспособствовала пандемия.