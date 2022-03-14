Ханты-Мансийск, , 09:24 — REGNUM Югра встретила 14 марта первых участников Зимних Параолимпийских игр «Мы вместе. Спорт». Об этом сообщает оперативный штаб ХМАО.

В Ханты-Мансийске встречают спортсменов из Белоруссии Оперативный штаб ХМАО

Делегация из Белоруссии прибыла в Ханты-Мансийск рано утром.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, игры пройдут на спортивных объектах автономного учреждения «ЮграМегаСпорт» с 16 по 21 марта 2022 года. Всего во всероссийских играх примут участие около 70 спортсменов. Они будут соревноваться в шести видах спорта, входящих в паралимпийскую программу: лыжные гонки, биатлон, керлинг, сноуборд, горные лыжи, следж-хоккей.

Напомним, 3 марта Россию и Белоруссию отстранили от Параолимпийских игр в Пекине. По инициативе сенатора от Югры Эдуарда Исакова было принято решение для отстранённых по политическим мотивам спортсменов провести свои Параолимпийские игры «Мы вместе».

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