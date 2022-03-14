Оренбург, 14 марта, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Оренбурге завод намерен освоить серийное производство заправочных станций для электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Электромобиль

Предприятие намерено в 2022 году выпустить опытный образец станции и провести его сертификацию. В 2023 году начнется массовое производство. На начальном этапе в год будут выпускать 55 станций для электромобилей.

Губернатор Оренбуржья Денис Паслер заявил, что инвестпроект завода будет реализован при поддержке областного Фонда развития промышленности. Предприятие уже получило займ на льготных условиях.