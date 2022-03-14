Канберра, 14 марта, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В настоящее время многие автовладельцы в Австралии сталкиваются с растущими ценами на бензин, поскольку ситуация на мировых рынках приводит к росту цены на черное золото. В этой связи в стране все чаще звучат призывы к федеральному правительству во главе со Скоттом Моррисоном снизить акциз на бензин. Об этом 14 марта сообщил телеканал Nine News.

Бензин

Сейчас цена обычного неэтилированного бензина в Австралии превышает 2 доллара за литр. По состоянию на февраль 2022 года акциз на топливо установлен в размере 44,2 цента за литр.

Как посчитали журналисты Nine News, в настоящее время автовладельцы вынуждены платить акциз, который составляет до 20% от чека на автозаправке.

В то же время владельцы авто, работающих на газе, страдают от акцизов не так сильно, поскольку сейчас покупка данного топлива на заправочных станциях облагается налогом всего в 14,5 цента за литр.