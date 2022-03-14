Тбилиси, , 09:22 — REGNUM Нарушения поставок продуктов питания с Украины в Грузию не вызовут дефицита товаров. Об этом заявил на брифинге министр экономики Грузии Леван Давиташвили.

Молочные продукты Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он прокомментировал решение украинских властей запретить экспорт ряда продуктов. Министр отметил, что в Грузии есть запасы продовольствия, а бизнес вскоре перестроится под новые условия.

Давиташвили также объяснил нехватку некоторых видов продуктов в магазинах ажиотажем населения. Спрос на сахар вырос в три раза.

«Когда начался панический процесс покупки сахара, комплексная цепочка поставок не сумела заполнить прилавки, паника всегда имеет такое воздействие. Мы помним первые дни пандемии, произошло в точности аналогичное», — сказал Давиташвили.

Министр отметил, что у границ Грузии находятся несколько десятков вагонов и много грузовиков, которые должны доставить в страну сахар в течение нескольких дней. Он добавил, что предприятия выбирают сами, где закупать продукты, а грузинские власти на это не влияют.

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