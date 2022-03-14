Тбилиси, 14 марта, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Нарушения поставок продуктов питания с Украины в Грузию не вызовут дефицита товаров. Об этом заявил на брифинге министр экономики Грузии Леван Давиташвили.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молочные продукты

Он прокомментировал решение украинских властей запретить экспорт ряда продуктов. Министр отметил, что в Грузии есть запасы продовольствия, а бизнес вскоре перестроится под новые условия.

Давиташвили также объяснил нехватку некоторых видов продуктов в магазинах ажиотажем населения. Спрос на сахар вырос в три раза.

«Когда начался панический процесс покупки сахара, комплексная цепочка поставок не сумела заполнить прилавки, паника всегда имеет такое воздействие. Мы помним первые дни пандемии, произошло в точности аналогичное», — сказал Давиташвили.

Министр отметил, что у границ Грузии находятся несколько десятков вагонов и много грузовиков, которые должны доставить в страну сахар в течение нескольких дней. Он добавил, что предприятия выбирают сами, где закупать продукты, а грузинские власти на это не влияют.