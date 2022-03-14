Прибайкальский район, Бурятия, , 09:22 — REGNUM В Прибайкальском районе Бурятии правоохранители выясняют обстоятельства смертельного ДТП на трассе «Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян». Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП в Бурятии УГИБДД по Бурятии

Вечером 12 марта 54-летний водитель автомобиля Nissan Caravan в 4 км от посёлка Кика врезался в стоящий на обочине грузовой ГАЗ-66 с прицепом, после чего столкнулся с Toyota Lite Ace Noah.

«В результате ДТП водитель Ниссана от полученных травм скончался на месте происшествия, 61-летний пассажир с травмами госпитализирован в медицинское учреждение», — отметили в управлении.

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