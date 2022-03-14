Ростов-на-Дону, , 09:21 — REGNUM В Ростовской области построят новые маршруты для перевозки пассажиров и грузов. Об этом сообщил заместитель донского губернатора — министр транспорта региона Владимир Окунев.

Товарный поезд Иван Шилов © ИА REGNUM

«В сложившихся реалиях перед регионом стоит задача по созданию новых логистических маршрутов, которые смогут использоваться предприятиями для сбыта готовой продукции и обеспечения бесперебойной доставки сырья и материалов. Также на нас лежит ответственность по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания населения, в том числе и на междугородных маршрутах», — отметил он.

В частности, в связи с приостановкой работы международного аэропорта «Платов» в Ростовской области дополнительно введены шесть пар поездов, а часть грузов, направляющихся в морские порты Ростовской области, в связи с закрытием акватории Азовского моря перенаправлены в глубоководные порты Кубани.

Также решается вопрос об организации новых междугородных автобусных маршрутов.