Грозный, 25 мая, 2024, 04:41 — ИА Регнум. Парламент Чечни в ходе очередного пленарного заседания поддержал кандидатуру Магомеда Даудова для назначения его на должность председателя регионального правительства, 24 мая сообщили в пресс-службе этого законодательного органа.

Пресс-служба парламента Чечни Магомед Даудов

Ранее его кандидатуру представил глава региона Рамзан Кадыров.

«В ходе голосования депутаты единогласно поддержали кандидатуру Магомеда Даудова», — говорится на сайте парламента.

Даудов в своём Telegram-канале выразил признательность Рамзану Кадырову за оказанное доверие.

«Для меня это большая честь и ответственность», — отметил он.

С июля 2015 года Даудов был председателем парламента Чечни. 15 мая он объявил о досрочном сложении полномочий.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая стало известно, что Муслим Хучиев сложил полномочия председателя правительства Чечни из-за перехода на другую работу. 24 мая появилась информация о том, что его назначил своим помощником премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава российского правительства поздравил Хучиева с назначением на новую должность и пожелал ему успехов. Кроме того, Мишустин выразил уверенность в том, что тот полностью оправдает столь высокое доверие и будет полезен России на указанном посту.