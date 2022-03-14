Москва, 14 марта, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Холода придут в центральную часть Европейской России 15 марта, однако погода будет солнечной и безветренной, сообщил 14 марта научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Исаак Левитан. Ранняя весна. Ботанический сад. 1900

По его словам, ожидается холодная аномалия в два градуса. Погода начнёт меняться со вторника, 15 марта. На всей европейской территории России увеличится суточный ход — колебания температуры.

«Ночные температуры будут заметно отрицательные, вполне зимние ночи. Однако, во вторник и среду будет очень солнечно. Дневные температуры будут около ноля», — рассказал Вильфанд РИА Новости.

К середине недели ночные морозы дойдут до двузначных отметок, холоднее всего будет в 7−8 часов утра. Солнце будет ярким 15 и 16 марта, снега остаётся ещё много, сильного ветра не будет. Пока погоду нельзя назвать весенней, добавил он.

«Погода будет холодной, но в то же время красивой», — сказал Вильфанд.

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