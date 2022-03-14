Оренбург, 14 марта, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Оренбургская область планирует досрочно завершить программу расселения аварийного жилья — в 2023 году вместо ранее заявленного 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Gov.karelia.ru Аварийный дом

На ликвидацию аварийного жилищного фонда регион раньше срока получит сверхлимитную финансовую поддержку. В 2022—2023 годах объем помощи из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ составит 2,19 млрд рублей. В порядке софинансирования Оренбуржье выделит 526,19 млн рублей. Это позволит завершить расселение аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года.

За 2021 год расселили около 26 тысяч квадратных метров аварийного жилья и переселили более 1,4 тысячи человек. До конца 2023 года планируется ликвидировать 54,3 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Из них 27,4 тысячи квадратных метров придется на 2022 год. Самый большой расселяемый фонд находится в Орске, Гае, Медногорске и Оренбурге.