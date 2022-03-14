Тайбэй, 14 марта, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Истребитель Военно-воздушных сил Тайваня Mirage 2000 разбился в ходе тренировочного полета, пилот катапультировался. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба администрация главы региона.

Giancarlo Foto4U Mirage 2000

Отмечается, что в ходе учебного полета пилот истребителя совершил катапультирование у восточного побережья острова. В ходе поисково-спасательной операции пилот был найден и спасен.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.