Москва, , 09:14 — REGNUM В Минобороны России сообщили о подвиге техника узла связи прапорщика Ивана Козловцева в ходе специальной операции Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.

Прапорщик Иван Козловцев

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Уточняется, что прапорщик Иван Козловцев в ходе спецоперации осуществлял выполнение боевых задач по организации бесперебойной связи батальонно-тактической группы и по позициям последней украинскими националистами был произведен минометный обстрел.

Также указывается, что в обеспечивавшую связь группы с вышестоящим штабом командно-штабную машину попала одна из мин в результате чего подразделение осталось без связи.

«Прапорщик Козловцев вытащил из подбитой машины раненых товарищей и, понимая, что утрата связи в бою фактически лишает группу четкого и координированного управления, не смотря на полученные повреждения, под непрекращающимся огнем противника принял решение развернуть станцию спутниковой связи для восстановления возможности оперативно координировать действия сил в бою», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что, несмотря на угрозу жизни, пробираясь по открытой местности прапорщик оперативно развернул и настроил станцию спутниковой связи, что позволило восстановить связь.

«Самоотверженные действия прапорщика Ивана Козловцева на поле боя позволили восстановить управление батальонно-тактической группой и обеспечить устойчивую связь с командованием группировки», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки из донецкого Мариуполя, находящегося под контролем украинских националистов, эвакуировали 86 человек.