Грозный, , 09:12 — REGNUM Жителям города Мелитополя оказана гуманитарная помощь. Роздано почти 80 тонн продуктов питания, в том числе специального детского. Об оказании помощи сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, решение о направлении груза было принято руководителем Регионального общественного фонда (РОФ) Аймани Кадыровой.

Гуманитарная помощь On-line.lg.ua

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Населению раздали продуктовые наборы, в которых были продукты повседневного спроса, в том числе мука, крупы, сахар, масло, овощи.

«Моя дорогая мама, президент РОФ Аймани Несиевна, узнала, что в особом дефиците в этом городе детское питание и позаботилась, чтобы нуждающимся доставили самые качественные детские смеси. В считанные минуты выстроилась очередь за продуктами питания. Жители приняли помощь от Фонда с искренней благодарностью», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее городу Мелитополю было направлено 20 тонн гуманитарного груза из Чечни, а также оказана медицинская помощь жителям.

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