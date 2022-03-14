Таганрог, Ростовская область, 14 марта, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В Таганроге (Ростовская область) опровергли слухи о якобы опасной воде, подаваемой населению.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Вода

«Подаваемая в город вода проходит полный цикл очистки и обеззараживания. За её качеством ведётся круглосуточный лабораторный контроль. Использовать воду в хозяйственно-питьевых целях можно», — уточнили в городском водоканале.

ИА REGNUM сообщало, что ранее в Ростовской области опровергли появившиеся в мессенджерах слухи о загрязнении реки Северский Донец. Якобы в реке были обнаружены аммоний и хлор.