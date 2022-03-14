Владивосток, , 09:16 — REGNUM Любое увеличение тарифов управляющими компаниями на обслуживание жилья в Приморье незаконно, а те, кто повысил цены, понесут наказание. Об этом заявила зампредседателя правительства региона Елена Пархоменко в ходе брифинга 14 марта.

Тарифы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Уже начали поступать жалобы от приморцев на то, что ряд УК оповестил об увеличении стоимости обслуживания жилья.

«Такие обращения незаконны. Во все муниципалитеты направлены обращения о необходимости провести работу с управляющими организациями, а государственной жилищной инспекции поручено провести проверки таких компаний. Несмотря на то, что наложен мораторий на их осуществление, все же жилищная отрасль — это важная сфера, напрямую влияющая на комфорт и качество жизни людей. Такие проверки необходимы. Если будут выявлены нарушения, компании будут наказаны», — сказала Пархоменко.

Обслуживание жилья и мест общего пользования является нерегулируемым тарифом. Стоимость на эти услуги определяется общим собранием собственников жилья — утверждается их перечень и стоимость, «и никто, кроме жителей, не может принять решения об изменении расценок на данные работы».

Как сообщало ИА REGNUM, отменить повышение размера взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов просит депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев (ЛДПР).