14 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Италии внезапно задумались о защите населения от последствий ядерной войны и проведении «йодопрофилактики». Местные жители в ответ напоминают, что правительство не справилось даже с пандемией COVID-19.

Владимир Бадмаев, , 10:00 — REGNUM Власти Италии начали готовить население к возможным последствиям ядерного апокалипсиса. Правительство страны обновило национальный план действий в условиях радиационной опасности, власти ряда регионов заявили о необходимости проведения йодопрофилактики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Карл Брюллов. Последний день Помпеи. 1833

В частности, руководство региона Трентино организовало опрос среди местных жителей о том, есть ли у них дома таблетки йода. Тем временем СМИ подсчитывают, сколько человек может погибнуть в случае ядерного удара по базе США в Авиано (регион Фриули-Венеция-Джулия).

Пользователи соцсетей считают, что таким образом власти и СМИ лишь разгоняют панику среди населения.

«Если план итальянского правительства по ядерной аварии похож на ковидный, то мы все уже мертвы», — считает Кристиан К.

«Статьи, направленные исключительно на то, чтобы вызвать у населения страх», — отметил Лориано Де А.

«Подумайте об ухудшающейся ситуации в здравоохранении, попробуйте в будущем улучшить медицину Трентино, сейчас это полная агония», — призвала Кристина Г.

Вакцинация от коронавируса в Италии Poliziadistato.it

«Нет плана, который может нас спасти, если они сбросят бомбу. А «господам» не стоит думать, что смогут спастись в своих бункерах, рано или поздно им придётся выбираться наружу», — пишет Федерико Дз.

«Хватит уже! Вы только и делаете, что занимаетесь терроризмом, позор!» — взмолилась Пальмина Д.

«Как смешно — таблетки йода, а потом Италия посылает оружие на Украину и вводит санкции, которые к нам возвращаются. Если люди будут продолжать выбирать этих политиков, у нас будет сохраняться чрезвычайная ситуация!» — считает Мауро М.

«Сегодня по телевизору слышал, как Драги говорит, что мы не воюем, но надо готовиться. Уже всё решено. Хотелось бы ошибаться, но мне кажется, что, несмотря на оптимизм и надежду на мир, мы приближаемся к третьей мировой войне быстрыми темпами», — полагает Джузеппе П.

«У нас в Италии из Авиано, Геди и других баз, где есть ядерные боеголовки, поставляются «стингеры» и «джавелины» на Украину. Давайте продолжать тупить и вести себя вызывающе с Россией, чтобы они нажали на знаменитую кнопку. А мы переживаем, что нас заперли в доме», — добавил Кристиан Б.

«Новые исследования покажут, что привитые от COVID-19 имеют иммунитет к атомной радиации», — шутит Фабрицио К.

«Мы уже в беде из-за ковидных ограничений, роста цен на топливо, электричество, продукты питания и резкого снижения занятости. Эти статьи только ещё больше терроризируют слабых. Позор всем вам!» — заявил Мануэль О.

«Такое впечатление, что война уже предрешена», — обречённо заметила Челестина Ш.

«Но если вы не справились с ковидом, как вы можете утверждать, что произойдёт в случае с ядерной чрезвычайной ситуацией. Приготовьте йодную вакцину, мы действительно в хороших руках», — иронизирует Элена Ф.

Ядерный взрыв Цитата из х∕ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США

«Но да, главное, всех терроризировать страхом. Сначала вирус, потом война», — заметила Сильвия П.

«А если перестать создавать панику среди людей?! Может, это была бы не плохая идея — и вы, наконец, занялись бы более важными вещами», — задумался Марко В.

«Конечно, вы продолжаете необоснованно создавать напряжение и беспокойство среди читателей. Если бы случилось немыслимое, это был бы конец. Стоп!» — требует Федерико Ф.

«Знаю место, куда можно порекомендовать Путину нанести удар. Думаю, многие итальянцы согласятся со мной», — заключила Франка А.

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