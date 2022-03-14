Москва, 14 марта, 2022, 09:08 — ИА Регнум. С момента начала специальной военной операции России на Украине более 280 иностранных компаний приостановили свою деятельность в нашей стране. Юрист Андрей Лямзин рассказал корреспонденту ИА REGNUM о некоторых нюансах, которые должны быть соблюдены при сокращении или увольнении граждан:

Mil.ru Увольнение

«При увольнении в любых обстоятельствах работник вправе рассчитывать прежде всего на соблюдение процедуры увольнения, окончательный расчёт за неиспользованный отпуск, выдачу документов, связанных с трудом. 9.12.2020 Верховный Суд РФ опубликовал новый Обзор практики разрешения трудовых споров.

Порядок и условия, при соблюдении которых работодатель вправе расторгать трудовой договор с работником, установлены Трудовым кодексом Российской Федерации (в частности статьями 71, 81, 192, 193) и иными федеральными законами.

При рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, трудовой договор с которым расторгнут по инициативе работодателя, обязанность доказать наличие законного основания увольнения и соблюдение установленного порядка увольнения возлагается на работодателя.

В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организации, расположенного в другой местности, расторжение трудовых договоров с работниками этого подразделения производится работодателем по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации организации с предоставлением работникам установленных Трудовым кодексом Российской Федерации гарантий и компенсаций.

При расторжении работодателем трудового договора по пункту 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с сокращением численности или штата работников организации с работником, местом работы которого является филиал или иное обособленное структурное подразделение организации, расположенное вне места ее нахождения, работодатель обязан предложить такому работнику все вакантные должности, соответствующие его квалификации, а также вакантные нижестоящие должности или нижеоплачиваемую работу, имеющиеся как в самой организации работодателя, так и во всех иных ее филиалах и обособленных структурных подразделениях, находящихся в данной местности.

При рассмотрении судом дела о восстановлении на работе лица, уволенного по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного проступка, работодатель обязан представить не только доказательства, свидетельствующие о наличии оснований для его увольнения, но и доказательства того, что при наложении на работника дисциплинарного взыскания в виде увольнения работодателем учитывались тяжесть вменяемого работнику в вину дисциплинарного проступка и обстоятельства, при которых он совершен, а также предшествующее поведение работника и его отношение к труду.

Несоблюдение работодателем порядка применения к работнику дисциплинарного взыскания в виде увольнения за нарушение трудовой дисциплины, в частности истребование работодателем письменных объяснений у работника в период временной нетрудоспособности и последующее его увольнение в день выхода на работу после окончания периода временной нетрудоспособности, является основанием для признания судом такого увольнения незаконным».

Напомним, ранее политолог, научный сотрудник научно-исследовательского и информационного центра Башкирской академии государственной службы и управления (БАГСУ) при главе Башкирии Арсен Шаяхметов отмечает что в наибольшей степени безработица может затронуть регионы с высоким уровнем иностранного капитала в промышленности. В то же время, по его словам, субъекты с диверсифицированной экономикой (Московская область, Башкирия), основанной на добыче и переработке углеводородного сырья (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ), субъекты с высокой долей предприятий ВПК (Тульская область, Удмуртия), пожалуй, могут пострадать в меньшей степени. Хотя, безусловно, сокращение занятости в сфере услуг коснётся и их тоже.

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