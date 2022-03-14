Сент-Пол, США, 14 марта, 2022, 09:06 — ИА Регнум. «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.

Michael Miller «Нэшвилл Предаторз»

В составе «Нэшвилла» по дублю оформили нападающие Филип Форсберг и Роман Йози. Ещё по шайбе забросили Филип Томасино и Ник Казинс.

В составе «Миннесоты» точными бросками отметились форварды Мэтт Болди и Джордан Гринвей.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает шестое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 72 очка. «Миннесота» идёт на пятом месте в Западной конференции с 72 очками.

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