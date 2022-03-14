Нур-Султан, , 09:05 — REGNUM Правоохранители в Казахстане в ходе расследования о массовых беспорядках арестовали 766 человек. Об этом 14 марта сообщил генпрокурор республики Берик Асылов во время выступления в Мажилисе (нижней палате парламента).

Арест Цитата из х/ф «Мечта». Реж. Михаил Ромм. 1941. СССР

«В основной массе это молодые люди в возрасте до 30 лет, безработные, без высшего образования. Среди них 19 приверженцев деструктивных религиозных течений, 27 активистов запрещенных экстремистских организаций», — сказал Асылов.

Он сообщил, что также были задержаны 24 человека, входящие в организованные преступные группы и 113 человек, имеющие судимости за тяжкие преступления. Всего, как отметил генпрокурор, при расследовании беспорядков заведено 3770 уголовных дел.

Асылов добавил, что в отношении ряда представителей силовых органов тоже возбудили уголовные дела. Часть из них касаются руководителей.

«Начальники двух департаментов полиции и трёх департаментов Комитета национальной безопасности в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях оставили свои здания, в том числе с оружием», — сказал генпрокурор.

Напомним, в январе мирные митинги, начавшиеся в разных городах Казахстана, быстро переросли в массовые беспорядки и погромы. Протестующие завладели тысячами единиц огнестрельного оружия и вели бои с правоохранителями.