Ташкент, , 09:05 — REGNUM Первая партия мяса из Пакистана на 40 тысяч долларов (18 тонн) прибудет в Ташкент на этой неделе. Об этом 14 марта сообщает Подробно.уз.

Ташкент Dilshod Akbarov

По данным журналистов, в марте ожидается отправка еще 50 контейнеров с мясом объемом 900 тонн.

Отмечается, что 4 марта между Узбекистаном и Пакистаном подписано соглашение о преференциальной торговле.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и пакистанский премьер-министр Имран Хан отметили возможность увеличения товарооборота до 500 миллионов долларов, а также договорились о дальнейшем продвижении трансафганской железной дороги.