Донецк, , 09:05 — REGNUM За минувшие сутки из донецкого Мариуполя, находящегося под контролем украинских националистов, эвакуировали 86 человек. Об этом 14 марта сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Эвакуация проводилась из Мариуполя и его пригородной зоны в населённый пункт Безымённое Новоазовского района. С 8:00 13 марта до 8:00 14 марта доставить в безопасное место удалось 86 человек, в том числе 15 детей. Все они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.

За период с 5 марта из Мариуполя удалось эвакуировать 922 человека.