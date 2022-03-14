Москва, , 09:05 — REGNUM Соединённые Штаты в качестве принимающей стороны штаб-квартиры ООН обязаны создавать условия для приезда в Нью-Йорк делегаций и экспертов. Однако Вашингтон нередко злоупотребляет своим положением и отказывает в выдаче виз представителям делегации России и ряда других стран. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Суд George Hodan

Дипломат подчеркнул, что такая проблема возникла не вчера, она существует уже давно.

«И мы неоднократно строго говорили и будем говорить о том, что США нарушают положения соглашения 1947 года между ООН и принимающей стороной о местоположении центральных органов ООН, — заявил в интервью газете «Известия» Вершишин. — Они обязаны давать визы и создавать условия для нормальной работы ооновских учреждений и соответственно для приезда в Нью-Йорк и делегаций, и экспертов. Иначе вся ооновская работа выхолащивается».

Представитель российского внешнеполитического ведомства указал, что Россия будет добиваться арбитражного разбирательства по вопросу невыдачи виз российским дипломатам при ООН. Он напомнил, что российская сторона неоднократно «предпринимала демарши перед генсеком ООН Антониу Гутеррешем и будем дальше с ним работать».

«Потому что необходимо преодолеть эту проблему — проблему того, что по каким-то своим узким политическим соображениям американцы не дают визы и нашим представителям, и некоторых других стран», — добавил дипломат.

По его словам, Москва «добивается и будет очень энергично добиваться арбитражного разбирательства, которое предусмотрено соглашением и на которое должен пойти генсек ООН».

Читайте также: США объявили персонами нон грата 12 сотрудников постпредства России при ООН

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Соединённые Штаты объявили персонами нон грата 12 сотрудников постпредства России при ООН. Им предписано покинуть территорию США до 7 марта.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российские дипломаты якобы «злоупотребляли возможностью жить в США, занимаясь деятельностью, связанной со шпионажем, что негативно сказывалось на безопасности» США. По её словам, к принятию этого решения Вашингтон готовился в течение нескольких месяцев. Российская сторона назвала действия Вашингтона неуважением к обязательствам в рамках Устава ООН.

Ранее по теме: МИД России: США продолжат «деструктивную практику» невыдачи виз дипломатам