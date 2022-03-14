Уфа, , 09:06 — REGNUM Пожар в одноэтажном здании тушили 38 спасателей в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Горит склад в Ульяновске 73.mchs.gov.ru

Сообщается, что поздно вечером 13 марта огнеборцы получили информацию о том, что в г. Уфе по ул. Дзержинского горит здание. На борьбу с огнем были подняты 38 человек и 12 единица техники.

Прибыв на место происшествия, они установили, что огонь бушует в неэксплуатируемой части одноэтажного здания с цокольным этажом размером 40×20 метров. В цокольном этаже предположительно расположен авторазбор.

По предварительной информации никто не погиб и не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. В 23:36 часов спасатели локализовали огонь на площади 150 кв. метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 16 февраля в Уфе на ул. Дмитрия Донского горело одноэтажное шлакоблочное здание размерами 10×20 метров, предположительно здание автосервиса.