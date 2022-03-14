Москва, 14 марта, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Федеральная служба по труду и занятости перевела всероссийскую горячую линию в круглосуточный режим работы, сообщили 14 марта в пресс-службе Минтруда РФ.

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Для жалоб и консультаций по трудовому праву граждане РФ могут обратиться по телефону 8−800−707−88−41, набрав добавочный «1». Система консультирования двухуровневая: по горячей линии и в региональных инспекциях, которые перешли в ежедневный режим работы с 09:00 до 21:00

Также инспекторы начали профилактические визиты в компании, которые находятся в группе риска. С жалобой по-прежнему можно обратиться через портал онлайнинспекция.рф.

Как сообщало ИА REGNUM, список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы, направлен в правительство России и Генпрокуратуру. В него вошли 59 компаний.

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