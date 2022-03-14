Бухара, Узбекистан, 14 марта, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В ночь на 11 марта в узбекистанском городе Бухара обвалилась часть крепостной стены у ворот Талипоч, датируемых XVI веком. Об этом сообщает Газета. уз со ссылкой на Бухарское областное управление культурного наследия.

Adam Jones Бухара

По данным журналистов, причиной ЧП стали осадки, продолжавшиеся всю неделю. Ворота и стена включены в адресный список объектов недвижимости материального культурного наследия.

В 2022 году в Бухаре должны были осуществлены работы по сохранению объекта.