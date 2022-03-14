14 марта 2022 | Время чтения меньше минуты

Екатеринбург, , 09:30 — REGNUM На стадионе «Екатеринбург Арена» команда «Урал» встретилась с командой «Ахмат» из Грозного. Игра прошла в матче 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

Футбольное поле Алексей Колчин © ИА REGNUM

Итоговый счёт оказался 0:0. Единственную жёлтую карточку получил Даниэль Мишкич. Это произошло на 44-й минуте.

Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат» Алексей Колчин © ИА REGNUM Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат» Алексей Колчин © ИА REGNUM

По итогам игры «Ахмат» имеет десять побед и занимает в турнирной таблице шестую строчку. А у «Урала» в этой таблице 12-е место.

Стадион «Екатеринбург Арена» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Главный тренер ФК «Урал» Игорь Шалимов Алексей Колчин © ИА REGNUM Главный тренер ФК «Ахмат» Андрей Талалаев Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Чингиз Магомадов Алексей Колчин © ИА REGNUM Владислав Карапузов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат» Алексей Колчин © ИА REGNUM

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