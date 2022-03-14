Екатеринбург,
14 марта 2022, 09:30 — REGNUM На стадионе «Екатеринбург Арена» команда «Урал» встретилась с командой «Ахмат» из Грозного. Игра прошла в матче 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.
Футбольное поле
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Итоговый счёт оказался 0:0. Единственную жёлтую карточку получил Даниэль Мишкич. Это произошло на 44-й минуте.
Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
По итогам игры «Ахмат» имеет десять побед и занимает в турнирной таблице шестую строчку. А у «Урала» в этой таблице 12-е место.
Стадион «Екатеринбург Арена»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Урал» Игорь Шалимов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Ахмат» Андрей Талалаев
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чингиз Магомадов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Владислав Карапузов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
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