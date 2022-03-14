Элиста, 14 марта, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков дал старт литературному конкурсу в честь 100-летия со дня рождения народного поэта Давида Кугультинова.

Аристарх Лентулов. Чтение стихов

В рамках фестиваля тюльпанов, который начнётся 2 апреля, чтецы смогут процитировать стихотворения калмыцкого поэта у памятника Давиду Кугультинову. Оценивать способности почитателей таланта Кугультинова будут видные деятели культуры и те, кто лично работал с поэтом.

Глава Калмыкии уже изъявил желание поучаствовать в конкурсе.