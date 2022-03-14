Оренбург, 14 марта, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Оренбургской области за 2021 год уровень смертности увеличился на 16,7%. Естественная убыль населения составила 18 429 человек. Об этом сообщает Оренбургстат.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гроб

По предварительной оценке, численность населения на 1 января 2022 года составила 1921,9 тыс. человек. Зарегистрировано 18 127 родившихся и 36 556 умерших. Уровень рождаемости по сравнению с 2020 годом снизился на 2,1%.

В 2021 году миграционный прирост (превышение числа прибывших над числом выбывших) составил 169 человек. Число мигрантов, переселяющихся в пределах области, увеличилось на 1322 человека (5,3%) по сравнению с 2020 годом. В 2021 году в область прибыли 24 042 человека, а выбыли за ее пределы 23 873 человека.