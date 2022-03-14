Пекин, 14 марта, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Количество инвесторов на рынке ценных бумаг Китая превысило порог в 200 млн по состоянию на февраль, показали промышленные данные, передает 13 марта агентство Синьхуа.

Китай

Рынок ценных бумаг Китая привлек более 1,41 млн новых инвесторов в прошлом месяце, в результате чего общее число инвесторов достигло 200,15 млн, по данным компании China Securities Depository and Clearing Corporation Limited. Согласно данным, число новых инвесторов увеличилось на 6,82% по сравнению с предыдущим месяцем.

Большинство новых инвесторов составили физические лица, превысив 1,41 млн, в то время как число новых институциональных инвесторов составило 2700 человек.