Кемерово, 14 марта, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Новокузнецке впервые за несколько месяцев наблюдается снижение числа обращений по заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов в своём телеграм-канале.

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Он уточнил, что на станцию скорой медпомощи в среднем поступает 411 вызовов в день (при среднем показателе 460 вызовов).

В «красной зоне» по данным на 12 марта находились 42 пациента (10 марта — 149 пациентов). Коечный фонд ковидных госпиталей на сегодняшний день, 14 марта, составляет 340 коек.