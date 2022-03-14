Бийск, Алтайский край, 14 марта, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Алтайскому краю при поддержке Управления Росгвардии по Алтайскому краю в Бийске изъят схрон с вооружением и боеприпасами. Подробности сегодня, 14 марта, сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

УФСБ В Бийске изъят схрон с вооружением и боеприпасами

По поступившей оперативной информации, тайник находился на открытой местности вблизи заброшенного хозяйственного корпуса на территории Бийска. В результате проверки данных оперативниками и взрывотехниками обнаружены и изъяты из незаконного оборота пистолет «Вальтер», пистолет револьверного типа, магазин к охотничьему ружью, детонирующий шнур ДШВ длиной 25 метров, имитационный патрон ИПМ-100 и свыше 760 патронов различного калибра.

Материалы по изъятому арсеналу переданы в органы полиции для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются лица, причастные к незаконной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года в правоохранительные органы Саратовской области обратился местный житель, который добровольно сдал раритетное оружие времён Первой и Второй мировых войн.

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