Сеул, 14 марта, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В феврале 2022 года экспорт информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) из Южной Кореи составил $18,88 млрд, что на 23,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

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Согласно опубликованным данным данным, показатель продолжает расти на протяжении одиннадцати месяцев подряд.

Как отметили в министерстве, данного показателя удалось достичь благодаря росту спроса на полупроводники и дисплеи.

В частности, экспорт полупроводников вырос на 24%, до $10,46 млрд, дисплеев — на 39,3%, до $2,25 млрд. Однако экспорт мобильных телефонов, напротив, упал на 4,9%, до $980 млн, а компьютеров и перефирии — на 47,8%, до $1,58 млрд.

Объём поставок в Китай увеличился на 20,7% и составил $8,47 млрд, во Вьетнам — $3,09 млрд, в США — $2,08 млрд, в ЕС — $1,22 млрд, в Японию — $330 млн.

В феврале импорт информационно-коммуникационных технологий составил $11,39 млрд. Профицит торгового баланса составил $7,49 млрд.