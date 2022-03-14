Село Туринская Слобода, Свердловская область, 14 марта, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Свердловской области проводится проверка по факту гибели ребёнка. Его тело было найдено при тушении пожара, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Dave Hogg Пожар

Трагедия произошла в посёлке Туринская Слобода ночью 12 марта. Погиб ребёнок 2021 года рождения. Установлено, что в доме проживала семья с тремя детьми — двумя мальчиками 2021 года рождения и девочкой 2019 года. Женщина проснулась, обнаружила задымление, разбудила мужа и побежала звать на помощь. Отец детей вынес мальчика и девочку, а затем не смог попасть в дом, чтобы спасти ещё одного ребёнка.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать либо нарушение техники безопасности при эксплуатации печного отопления, либо короткое замыкание проводки. Точная причина трагедии выясняется. Свои проверки проводят прокуратура и Следственный комитет.