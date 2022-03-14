Пекин, 14 марта, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Рынок вторичного жилья в Китае продемонстрировал признаки роста в феврале на фоне политики стимулирования, говорится в промышленном отчете, передает 13 марта агентство Синьхуа.

Жилье в Китае

Согласно отчету online marketplace, спрос на вторичное жилье в 65 городах Китая вырос на 34,7% в месячном исчислении. Согласно отчету, количество недавно вторичного жилья на платформе увеличилось на 9,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя цена такого жилья выросла на 0,42% в месячном исчислении в феврале.

Рост в основном был вызван ростом спроса, сказал исследователь из 58 Anjuke Institute Лу Цилинь, отметив, что благоприятная политика, такая как снижение процентных ставок и снижение коэффициентов первоначального взноса по ипотеке, оказывает большое влияние.