Оренбург, 14 марта, 2022, 08:46 — ИА Регнум. И.о. главы Оренбурге Сергей Салмин обратился к депутатам Законодательного собрания Оренбургской области за финансовой поддержкой. Об этом сообщает пресс-центр регионального парламента.

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Салмин проинформировал, что муниципалитет нуждается дополнительно в 437 млн рублей. Средства необходимы для продолжения реконструкции и создания парков в восточной части Набережной Урала, в парках Березка и при ДК «ТРЗ» на Маяке. После публичных слушаний решено создать общественное пространства на ул. Чкалова и пр. Гагарина.

На ближайшем заседании Законодательного собрания будут рассмотрены изменения в областной бюджет на 2022 год. Комитет по местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной власти. выступит инициатором поправки, заверил председатель комитета Александр Куниловский.